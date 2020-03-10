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Сын Никаса Сафронова заявил, что уже два месяца не видел Орнеллу Мути и очень скучает по ней

, 10:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Сын Никаса Сафронова заявил, что уже два месяца не видел Орнеллу Мути и очень скучает по ней
сын Никаса Сафронова Лука Затравкин, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Сын знаменитого художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин признался, что не видел легендарную итальянскую актрису Орнеллу Мути уже два месяца и подчеркнул, что очень по ней скучает.

Накануне Орнелле Мути исполнилось 65 лет. Лука Затравкин решил публично поздравить актрису и отметил, что с момента их последней встречи "прошла целая вечность". Музыкант уточнил, что хотел бы поздравить знаменитость лично, однако из-за коронавируса он не может отправиться в Милан.

Пианист также добавил, что Мути является большой поклонницей его творчества. Напомним, что Затравкин – обладатель шестнадцати международных премий по музыке.

 

 
 
 
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Публикация от Лука Сафронов - Затравкин (@lukasafronovofficial)9 Мар 2020 в 8:32 PDT

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