Сын Никаса Сафронова заявил, что уже два месяца не видел Орнеллу Мути и очень скучает по ней

Сын знаменитого художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин признался, что не видел легендарную итальянскую актрису Орнеллу Мути уже два месяца и подчеркнул, что очень по ней скучает.
Накануне Орнелле Мути исполнилось 65 лет. Лука Затравкин решил публично поздравить актрису и отметил, что с момента их последней встречи "прошла целая вечность". Музыкант уточнил, что хотел бы поздравить знаменитость лично, однако из-за коронавируса он не может отправиться в Милан.
Пианист также добавил, что Мути является большой поклонницей его творчества. Напомним, что Затравкин – обладатель шестнадцати международных премий по музыке.
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