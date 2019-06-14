Мути приговорили к шести месяцам тюрьмы за ужин в Питере вместо спектакля

Знаменитая итальянская актриса Орнелла Мути приговорена к шести месяцам тюремного заключения за прогул спектакля и предоставление фальшивой справки. Отмечается, что инцидент произошёл в 2010 году.

Актриса объяснила, что пропустила спектакль в городе Порденоне со своим участием, потому что плохо себя чувствовала, у неё был ларингофарингит, - передаёт ТАСС.

Позже выяснилось, что Мути в этот же вечер была замечена в качестве гостьи на благотворительном ужине в Санкт-Петербурге вместе с американским актером Кевином Костнером. Знаменитость уже принесла извинения зрителям и администрации театра, объяснив, что болезнь горла не позволяла ей выступить на сцене. Однако, по словам Мути, это не помешало ей отправиться на ужин.

Кассационный суд Италии подтвердил приговор известной актрисе Орнелле Мути. "Звезда" может избежать наказание, заплатив театру штраф в размере 30 тысяч евро.