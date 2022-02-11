Дмитрий Медведев отметил увеличение притока мигрантов в Россию на треть за 2021 год

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11 февраля 2022, 17:46

Нелегалы-мигранты, Zamir Usmanov/ Russian Look

В Россию продолжают прибывать потоки мигрантов, их число неуклонно увеличивается. Только за прошлый год потоки нелегалов выросли на треть по сравнению с 2020 годом. Такое заявление сделал в пятницу, 11 февраля, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Данные об этом чиновник привёл на совещании о дополнительных мерах по интеграции и адаптации мигрантов в российском обществе. «По данным органов МВД, на сегодня в России численность самых крупных диаспор колеблется от 1 до 5 млн человек», − подчеркнул в докладе Медведев.

Основную массу потока мигрантов составляют выходцы из стран Центральной Азии, группы «весьма неоднородные, со своей спецификой, зачастую состоящие в конфликтах».

Эти группировки враждебно настроены по отношению к местным жителям, часто в подобных районах возникают конфликты. «Для вспышки раздражения хватает буквально ничтожного повода, достаточно спичку, что называется, поднести», − полагает Медведев.

Красноречиво свидетельствует об этом нападение на магазин "Пятерочка" в селе Новопетровское Московской области четверых мигрантов, которые уже признали вину в убийстве кассира и сознались еще в двух совершенных ими преступлениях на территории Истринского городского округа.