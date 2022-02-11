Все обвиняемые в нападении на магазин в Подмосковье признали вину и сознались еще в других преступлениях

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11 февраля 2022, 11:22

фото с сайта СКР

Все четверо обвиняемых в нападении на магазин "Пятерочка" в селе Новопетровское Московской области признали вину и сознались еще в двух совершенных ими преступлениях на территории Истринского городского округа.

Официальный представитель ГСУ СКР по Московской области Ольга Врадий в пятницу сообщила, что в ходе допросов обвиняемые дали следователям признательные показания, сообщив обо всех обстоятельствах преступлений, в том числе по двум эпизодам разбойных нападений, совершенных ими ранее на территории Истринского. Следствие установило, что один из нападавших ранее работал в этой "Пятерочке", и он знал все внутренние процессы работы магазина.

Всем четырем задержанным мигрантам предъявлено обвинение в разбое и причинении тяжкого вреда здоровью женщины, повлекшего ее смерть. Следователь в суде ходатайствует об их аресте. Двое из мигрантов прибывают в России нелегально.

В ночь на 9 февраля в селе Новопетровское неизвестные в масках ворвались в магазин "Пятерочка", избили его сотрудников. В результате скончалась кассир, женщина 1970 года рождения, директор магазина и его супруга госпитализированы. Злоумышленники похитили из кассы 71 тысяч рублей и скрылись. Оперативники задержали злодеев по горячим следам.