В России прекращаются все операции с кошельками WebMoney

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11 февраля 2022, 13:39

Символ WebMoney, Zamir Usmanov/ Global Look Press

Сегодня, 11 февраля, становятся недоступными все операции по российским кошелькам Webmoney. Связано это с отзывом лицензии у расчётного банка. Информацию сообщает администрация платёжной системы.



WebMoney приложит все усилия, чтобы в самое короткое время компенсировать владельцам её российских кошельков стоимость заблокированных инструментов. Все претензии и жалобы принимаются непосредственно техническими центрами WebMoney.

Ранее сегодня стало известно, что Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного общества «Консервативный коммерческий банк» АО Банк «ККБ». Банк «ККБ» является расчетным банком системы переводов WebMoney.