Самые смелые покушения на великие произведения искусства

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10 февраля 2022, 19:21 Елизавета Гребенькова

«Искусство рождается только от горя», — так считал Чак Паланик, показывал Ван Гог и в настоящее время соглашается каждый, кто причисляет себя к ценителям искусства. Сегодня необязательно отрезать себе ухо, чтобы быть услышанным. Практика показывает, что, быть может, искусство и рождается в страданиях, однако становится популярным оно зачастую с помощью неосознанной PR-кампании горе-вандалов. В этой статье — о том, почему «Мона Лиза» Леонардо да Винчи стала так популярна, «Крик» Мунка оказался не важнее Олимпиады, а охранник Ельцин Центра стал и творцом, и подсудимым.





Иван Васильевич меняет профессию, или авторский взгляд на искусство.

Если с самого основания екатеринбургского Ельцин Центра на музей обрушилась критика россиян, заметивших искажение истории в проекте, то в настоящее время сеятелем «интриги, скандала и расследования» стал охранник культурного центра. Первый рабочий день сотрудник решил отметить, оставив след в истории фирменной шариковой ручкой Ельцин Центра. Этот день и стал последним на посту охранника галереи.

Инцидент произошел на выставке «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства» в Арт-галерее музея. Оценив символичность названия экспозиции, работник ЧОПа пририсовал глаза двум силуэтам на картине «Три фигуры» Анны Лепорской — ученицы Малевича — стоимостью 75 миллионов рублей.

Мотив его поступка неизвестен. После порчи картины мужчина отправился домой и несколько дней не выходил на связь — «очень переживал» из-за произошедшего. Его бывшие коллеги предположили, что это ничто иное, нежели «помутнение рассудка».

Заключительные штрихи к картине охранник нанес еще 7 декабря 2021 года. Сначала МВД отказалось возбуждать уголовное дело, назвав нанесенный ущерб незначительным. Сегодня на охранника заведено уголовное дело по статье «Вандализм». Креативному сотруднику грозит штраф до 40 тысяч рублей, исправительные работы или арест на срок до трех месяцев.

Так, 60-летний сотрудник ЧОПа может стать невольным PR-агентом, ведь картина ученицы Малевича сегодня фигурирует во всех СМИ, а случай художественного эксперимента с шариковой ручкой останется в истории.

Фото: The Art Newspaper Russia



«… Джоконда, которую надо украсть. И украли.»

В далеком 16 веке флорентийский торговец Франческо дель Джокондо заказал у знаменитого уже в то время Леонардо да Винчи портрет его жены Лиза Герардини. Сегодня она смотрит на посетителей Лувра сквозь толстое стекло, завораживая едва заметной улыбкой и загадочным взглядом. Однако шедевр не был так популярен до его похищения из парижского музея в 1911 году.

К покушению на картину снова причастен музейный работник. Однако здесь все гораздо серьезнее: сотрудник Лувра Винченцо Перуджа смог не только снять картину и вынести ее под одеждой, но и сохранить в квартире в течение двух лет — главный хит Леонардо да Винчи в течение этого времени находился и под плитой, и в шкафу, и в чемодане с двойным дном.

Полиция распространила на улицах Парижа почти семь тысяч экземпляров фотографий «Мона Лизы» — это помогало в поисках шедевра и давало возможность отличить оригинал от подделки. Так картина начала приобретать узнаваемость, которую подогрело освещение ограбления во многих СМИ.



Фото: pbs.org



Кричащий беспредел.

Эдвард Мунк был тем человеком, что безуспешно ищет душевного спокойствия, спасаясь написанием картин. Он называл процесс творчества лекарством от собственных мыслей. Страшно представить, что Мунк застал тот день, когда его самое знаменитое произведение сочтут менее интересным, чем Олимпийские игры. Однако художнику повезло, инцидент произошел в 1994 году.

12 февраля. Национальная галерея Осло лишается картины «Крик» Эдварда Мунка по причине не менее национальной — в этот день транслировалось открытие зимней Олимпиады в норвежском городе Лиллехаммере. За торжественным мероприятием наблюдали сотрудники музея, не обращая внимания на сигнализацию.

В это время бандиты проникли в галерею через окно с помощью стремянки и за 50 секунд забрали «кричащую» от дерзости ограбления картину. Воры не оставили следов, если не считать записку, обращенную к сотрудникам: «Спасибо за плохую безопасность».

Работу Мунка удалось найти лишь спустя два месяца. Сегодня она является рекордсменом в Норвегии по количеству краж.





Так, шедевры живописи не всегда рождаются из страданий, но им может быть необходимо пройти сквозь эти страдания для дальнейшего признания общественностью.