На Южном Урале планируют создать центры ранней диагностики аутизма

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10 февраля 2022, 14:57 Татьяна Михайлова Источник: Пресс-центр «Гранада Пресс»

Фото Людмилы Ковалевой, «Южноуральская панорама»

Проект, предложенный НКО, поддерживает правительство региона.

Челябинская организация помощи детям с особенностями развития «Звездный дождь» предложила создать на базе государственных лечебных заведений 5 центров, которые будут специализироваться на ранней диагностике расстройств аутистического спектра. Об этом стало известно во время пресс-конференции, которая состоялась 10 февраля в пресс-центре «Гранада Пресс».

Недавно в арсенале инструментов «Звездного дождя» появился диагностический комплект ADOS-2, именно его планируется применять в 5 диагностических центрах. По словам директора АНО «Звездный дождь» Елены Жерновой, он представляет собой дидактические пособия, книги и игрушки. По результатам тестирования, которое с подготовкой результатов занимает около 2 часов, педагоги «Звездного дождя» могут скорректировать образовательную программу. ADOS-2 можно использовать для работы с детьми от 12 месяцев.

Важно подчеркнуть, что ADOS-2 является мировым стандартом диагностики аутизма, он одобрен в клинических рекомендациях Минздрава РФ. Дорогостоящий комплект некоммерческая организация приобрела с помощью благотворительного фонда «Абсолют-помощь».

Ранняя диагностика РАС и помощь основана на консолидации медицинских и образовательных ресурсов, подчеркивают эксперты.

«Отрадно, что правительство Челябинской области понимает необходимость внедрения диагностического инструментария ADOS-2 в государственное здравоохранение, — отметила Елена Жернова. При поддержке первого заместителя губернатора Ирины Гехт и уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области Евгении Майоровой мы разрабатываем маршрут помощи детям с аутизмом. Он как раз начинается с раннего выявления и диагностики». Директор АНО «Звездный дождь» добавила, что центры диагностики могут открыться в течение этого года. Сейчас идет работа по приобретению оборудования, подготовке нормативной базы и обучению специалистов.

Как отметил директор Фонда поддержки гражданских инициатив Южного Урала Михаил Комиссаров, такие опытные НКО Южного Урала как «Звездный дождь» могут передавать свои уникальные компетенции инициативным гражданам и другим общественным организациям. Это позволит увеличить количество НКО в регионе, как следствие, у южноуральцев, проживающих в муниципалитетах, будет возможность получить разные виды помощи.