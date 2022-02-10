В России за сутки выявлено на 13,9 тысячи больше новых случаев заражения COVID-19

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10 февраля 2022, 12:59

фото: pixabay.com

В России за минувшие сутки выявлено 197 076 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Это новый "рекорд". Обновленную информацию по ситуации с ковидом в четверг привел оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Днем ранее сообщалось о 183 103 новых случаях заражения коронавирусом за сутки.

Суточный прирост новых заболевших на 13973 больше, чем было накануне. В Москве диагностировано 22 747 новых случаев COVID-19, вчера было 11 521. В Петербурге выявили 21 644 случая заражения, в Московской области - 7 611.

По информации оперштаба, вариант "омикрон" обнаружен в 84 регионах РФ. На "омикрон" приходится 70% новых случаев заболевания.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 13 527 845 случаев коронавирусной инфекции.