В России за сутки выявили более 183 тысяч случаев коронавируса

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9 февраля 2022, 11:59

медики, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее количество зараженных коронавирусом нового типа в России составило 13 330 769 человек. Об этом стало известно в среду, 9 февраля.

«За последние сутки в России выявлено 183 103 новых случая коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 20 178 человек, на 0,03% меньше по сравнению с 8 февраля. Зафиксировано 669 летальных исходов … полностью выздоровели 97 163 человека»,- пояснили в ведомстве.

Наибольшее число заболевших COVID-19 зарегистрировано в Санкт-Петербурге - 19 644, Московской области - 11 956, Москве - 11 521, Свердловской области - 5 904 и Красноярском крае - 5 748.