Хабаровчане начали скупать противовирусные препараты

Аптеки Хабаровска отмечают повышенный спрос на противовирусные препараты на фоне роста числа заболевших ОРВИ и COVID-19.
Причем горожане «налегли» на приобретение даже таких препаратов как Арбидол, Кагоцел и Ингавирин, эффективность которых против вирусов ставилась под вопрос.
На сегодняшний день в краевой столице не отмечается дефицит лекарств, поскольку склады подготовились к прогнозируемому ажиотажу из-за сезонного скачка заболеваемости и запаслись партиями препаратов.
Ранее сообщалось, напомним, что девять из десяти хабаровчан не получили бесплатных лекарств от COVID-19. Такие данные следуют и мониторинга Общероссийского народного фронта.