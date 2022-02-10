Хабаровчане начали скупать противовирусные препараты

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10 февраля 2022, 10:30

Аптеки Хабаровска отмечают повышенный спрос на противовирусные препараты на фоне роста числа заболевших ОРВИ и COVID-19.

Причем горожане «налегли» на приобретение даже таких препаратов как Арбидол, Кагоцел и Ингавирин, эффективность которых против вирусов ставилась под вопрос.



На сегодняшний день в краевой столице не отмечается дефицит лекарств, поскольку склады подготовились к прогнозируемому ажиотажу из-за сезонного скачка заболеваемости и запаслись партиями препаратов.



Ранее сообщалось, напомним, что девять из десяти хабаровчан не получили бесплатных лекарств от COVID-19. Такие данные следуют и мониторинга Общероссийского народного фронта.