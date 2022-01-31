Девять из десяти хабаровчан не получили бесплатных лекарств от COVID-19

Аргументы Недели. Хабаровск → Общество 13+

31 января 2022, 10:20

Согласно промежуточным результатам мониторинга Народного фронта, 88,8% опрошенных жителей Хабаровского края не получили бесплатных лекарств от коронавируса. Всего переболели 57% респондентов. 38% из них для получения необходимых препаратов были вынуждены просить о помощи родных и близких, ещё 48% обращались в аптеку сами, 7% заказали доставку через интернет.

- Я дважды переболела сама, болели многие родственники, никаких лекарств, гарантированных болеющим, мы так и не получили. Если говорить о тех, кому повезло, то 78,3% из числа тех, кому всё-таки достались лекарства, получили лишь фавипиравир или умифеновир, на втором месте парацетамол, он достался 21%, то есть лишь 2-м гражданам из каждых 100 опрошенных, - прокомментировала результаты опроса координатор по проектной работе хабаровского реготделения Народного фронта Анастасия Ширдыкова.

Опрос о качестве предоставляемых больным коронавирусом медицинских услуг начался 21 января. Согласно его результатам, в России в среднем переболело немногим менее половины граждан, это почти на 10% ниже показателя Хабаровского края. Доступ к бесплатным лекарствам был обеспечен трём россиянам из 10, что в три раза больше, чем в Хабаровском крае.

- Представители Народного фронта включены в состав краевого оперативного штаба по противодействию эпидемии и находятся в тесном контакте с региональными властями. Знаем, какая работа проводится, но, очевидно, что предпринимаемых мер и решений недостаточно. Выдать лекарства врачи могут только при наличии у пациента положительного теста на ковид, что существенно ограничивает доступность субсидируемых препаратов. С учетом того, что тесты не всегда являются точными, возникает необходимость на федеральном уровне принять решение о бесплатном обеспечении лекарствами, на период пандемии, не только при выявлении ковид, но и при любых ОРВИ. Опрос продолжается. После завершения его результаты будут переданы в правительство Хабаровского края для анализа и повышения эффективности работы, - рассказал руководитель исполкома регионального отделения Народного фронта в Хабаровском крае Юрий Рошка.

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