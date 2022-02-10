Avia.pro: военные России могли атаковать британский эсминец Defender системами РЭБ во время инцидента возле Крыма летом 2021-го

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10 февраля 2022, 09:00 Источник: Avia.pro

Британский эсминец Defender, Rob Powell / globallookpress.com

Военные России могли атаковать британский эсминец Defender комплексами радиоэлектронной борьбы в ходе инцидента возле Крымского полуострова летом прошлого года. На это указывается в публикации сайта Avia.pro.

В конце июня 2021-го в российские территориальные воды в районе Крыма без согласования с Москвой вошел корабль Defender. По курсу движения судна открыли предупредительный огонь, после чего оно покинуло акваторию РФ.

В настоящий момент Defender находится на ремонте. Как пишет Avia.pro, «судя по некоторым данным», эсминец «может нуждаться» в замене своего электронного оборудования.

«Это может быть обусловлено задействованием российскими военными мощных средств радиоэлектронного подавления», — говорится в процитированном материале.

Ранее в четверг сообщалось, что РФ отправила к границе с Украиной самоходные пушки «Малка», способные стрелять ядерными снарядами.