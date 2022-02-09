В Минздраве заявили, что состояние Жириновского является стабильным

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9 февраля 2022, 20:00 Источник: РИА "Новости"

Минздрав РФ, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В пресс-службе Минздрава РФ заявили, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский со 2 февраля находится в ЦКБ с подтвержденным штаммом коронавируса "омикрон". Состояние политика является стабильным.

В Министерстве здравоохранения Российской Федерации отметили, что Владимиру Жириновскому в настоящий момент оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Ранее сегодня источники сообщили порталу URA.RU, что госпитализированный с коронавирусной инфекцией лидер ЛДПР был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Подтверждения этой информации не поступало.