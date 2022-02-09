URA.RU со ссылкой на близкие к ЛДПР источники сообщает, что Жириновского подключили к аппарату ИВЛ

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9 февраля 2022, 19:29 Источник: URA.RU

Владимир Жириновский, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Портал Ura.ru со ссылкой на источники заявил в среду, 9 февраля, что госпитализированного с коронавирусом лидера Либерально-демократической партии России Владимира Жириновского подключили к аппарату ИВЛ.

Сооответствую информацию предоставил источник, близкий к ЛДПР. К настоящему моменту собеседник издания не озвучил каких-либо других данных о состоянии Владимира Жириновского.

В Либерально-демократической партии России пока не прокомментировали появившиеся в СМИ сообщения о госпитализации парламентария.