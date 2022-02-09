Группа американских конгрессменов призвала Байдена пройти тест на выявление нарушений когнитивных функций

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9 февраля 2022, 16:43 Источник: Fox News

президент США Джо Байден, Chris Kleponis/Keystone Press Agency

Почти сорок конгрессменов-республиканцев направили лидеру США Джо Байдену письмо с призывом пройти тест на наличие нарушений когнитивных функций. Это произошло после инцидента с оскорблением журналиста.

Письмо, в котором содержится призыв к Джо Байдену, подписал экс-врач Белого дома Ронни Джексон и еще 37 конгрессменов-республиканцев.

В тексте обращения говорится, что все президенты Соединенных Штатов Америки должны последовать примеру экс-главы страны Дональда Трампа – продемонстрировать и документально подтвердить здоровые умственные способности.