Сотрудники ФСБ России уничтожили в Крыму ячейку террористической группировки

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9 февраля 2022, 15:56

машина ФСБ, Zamir Usmanov/ Global Look Press

Силами Федеральной службы безопасности РФ была ликвидирована ячейка запрещённой в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Силовики задержали четверых участников структуры.

Как уточняют в пресс-службе силового ведомства, фигуранты проводили на территории полуострова антиконституционную деятельность. Среди жителей преступники распространяли доктрину так называемого всемирного халифата и призывали не подчиняться светскими федеральным законам РФ. Среди крымчан велась пропаганда террористической исламской идеологии.

Следственные органы открыли уголовное производство в отношении обнаруженных подозреваемых. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия.

Напомним, в конце января были обнародованы широкой общественности подробности громкого дела, фигурантом которого является бывший сотрудник «банковского» отдела ФСБ РФ Андрей Васильев. По версии Генпрокуратуры, во время службы ответчик активно приобретал дорогостоящее имущество, не учтенное в его декларациях о доходах и расходах.