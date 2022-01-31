Сотрудник ФСБ разбогател благодаря знакомству в Центробанке

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31 января 2022, 20:41 Источник: Коммерсантъ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Стали известны подробности громкого дела, фигурантом которого является бывший сотрудник «банковского» отдела ФСБ РФ Андрей Васильев. По версии Генпрокуратуры, во время службы ответчик активно приобретал дорогостоящее имущество, не учтенное в его декларациях о доходах и расходах. Нажить состояние общей стоимостью почти 1,2 млрд руб., по версии правоохранителей, ему помогал бывший топ-менеджер Центробанка Дмитрий Рубинов.



Андрей Васильев занимал в ФСБ руководящую должность, связанную с контролем банковской деятельности. По данным СКР, он и бывший заместитель начальника департамента банковского регулирования и надзора Центробанка Дмитрий Рубинов «состояли в неформальных отношениях».



Рубинов работал в ЦБ до 2011 года и одновременно являлся бенефициаром коммерческих банков «Таатта», «Стратегия», НКБ, а также Центрального страхового общества. В связи с подозрениями в проведении незаконных операций по обналичиванию средств, у них были отозваны лицензии, а после банкротства они остались должны клиентам в общей сложности более 25 млрд руб. Руководители банков и общества в дальнейшем стали фигурантами уголовных дел, а не занимавший в них официальных должностей господин Рубинов избежал уголовной и финансовой ответственности. Сейчас он живет в Израиле.



Для сокрытия неофициальных доходов Андрея Васильева приобретения оформлялись на его отца Валерия. Тот, в свою очередь, перерегистрировал часть имущества на свою супругу Светлану и бывшую жену сына Ольгу Петрову; один объект подарил внуку Дмитрию, а еще несколько продал не состоящим в родственных связях с ответчиками Константину Остроухову и Александру Гоману.



Перечень имущества, приобретенного семьей Васильевых с 1 января 2009 года, включает 3 квартиры в Москве, 8 домов в Подмосковье, 1 нежилое помещение и 90 земельных участков, расположенных по большей части в Одинцовском и Истринском городских округах Московской области. Родственники купили за это время всего один автомобиль — Lexus LX450D за 4 млн руб., зато серьезно потратились на партию из 17 наручных часов. Ими были, например, приобретены Franck Muller Crazy Hours из белого золота с бриллиантами стоимостью 1,3 млн руб., Patek Philippe Geneve Swiss из розового золота за 2,5 млн руб. и золотые Rolex Ref с перламутровым циферблатом ценой чуть более 2 млн руб. Интересно, что в коллекции брендовых марок оказались и откровенные подделки, названные в описи просто: «Bell & Ross, Китай, 3 тыс. руб.». Во время расследования уголовного дела попали под арест также сбережения семьи — $6,7 млн, 4,1 млн руб., €32 тыс. и небольшая коллекция юбилейных монет и сувенирных медалей, а общая стоимость подлежащего национализации имущества, по версии Генпрокуратуры, составила 1 158 871 942 руб.



Генпрокуратура попросила суд национализировать всю собственность, к которой мог иметь отношение Андрей Васильев.



Доходы Васильевых за этот период оказались намного скромнее. Андрей Васильев, уволенный из ФСБ в запас 19 марта 2014 года, заработал на службе около 6 млн руб., а бывшие сотрудники одной из крупных страховых компаний Валерий и Светлана Васильевы за это же время получили около 39 млн руб.



Ответчики считают, что Генпрокуратура пропустила сроки исковой давности, по закону составляющие три года. Их заявление об ограничении их материальной ответственности временными рамками антикоррупционного закона и срока службы Андрея Васильева Хорошевский суд признал обоснованными. В итоге конфискована была лишь малая часть семейных активов — в доход государства суд обратил только один из принадлежащих Валерию Васильеву домов и 28 его земельных участков общей стоимостью около 175 млн руб.



Вынесенным решением остались недовольны как истец, так и ответчики. И Генпрокуратура, и Васильевы опротестовали его в Мосгорсуде. Рассмотрение жалоб состоится уже в феврале.



Отмечается, что ранее, в конце декабря 2021 года, Московский гарнизонный военный суд, разбирающийся сейчас с уголовным делом о мошенничестве бывших сотрудников управления «К» ФСБ РФ, согласился прекратить уголовное преследование Андрея Васильева в связи с истечением сроков давности. По этой же причине суд снял арест, наложенный СКР на имущество семьи Васильевых.





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