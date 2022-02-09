В России вдвое увеличилось число дел о банкротстве граждан

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9 февраля 2022, 15:32

Банкротство, Zamir Usmanov/ Global Look Press

За прошлый год в Российской Федерации почти вдвое увеличилось количество дел о банкротстве граждан. Таких производств было открыто без малого 146 тыс. Информацию об этом сообщил председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев.

На количество подобных процессов не влияет даже «введение с 1 сентября 2020 года внесудебного банкротства граждан, задолженность которых составляет от 50 тыс. до 500 тыс. рублей». Специалист отмечает, что рост числа дел о банкротстве российских граждан зафиксирован значительный: «с 74,6 тыс. в 2020 году до 146 тыс. в 2021 году».

Как сообщалось ранее, заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко предложила проект закона, подразумевающий в случае смерти или инвалидности заёмщика возврат взятого им кредита банкам через страховые компании.

В ноябре прошлого года давали прогноз по поводу риска банкротства для более чем 60% туроператоров России, которые рискуют не вернуть деньги своим клиентам за несостоявшиеся из-за пандемии туры. А суммарный долг таких компаний перед несостоявшимися туристами составляет 25 млрд рублей, в то время как страховых средств накоплено лишь на 7 млрд.