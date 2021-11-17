Более 60% российских туроператоров могут стать банкротами

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17 ноября 2021, 13:21 Источник: iz.ru

Фото: pixabay.com

Свыше 60% туроператоров России рискуют не вернуть туристам деньги за несостоявшиеся из-за пандемии туры. Их долги перед клиентами составляют 25 млрд рублей, в то время как страховых средств накоплено лишь на 7 млрд. Представители турбизнеса направили письмо в правительство РФ с просьбой продлить отсрочку по обязательствам, которая действует до 31 декабря 2021 года.



Большинство стран по-прежнему закрыты для российских туристов: Китай, Юго-Восточная Азия, Дальний Восток и почти вся Европа. Это обстоятельство не позволило туроператорам исполнить в 2021 году обязательства перед туристами, взятые ими ранее.



«Речь идет о количестве компаний, но не объеме туристов, которых они отправляют на отдых. Крупным игрокам вряд ли угрожает банкротство, поскольку они сейчас массово продают пакеты в Турцию и Египет. Под угрозой — средние и малые туроператоры, которые до пандемии отправляли туристов в Китай, Юго-Восточную Азию, Европу и другие ныне закрытые страны. А их на рынке много — те самые 60%, — отметил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.



Известно, что часть несостоявшихся туров все же удалось перенести на другие направления. Так, 17% туристов согласились поехать отдыхать в Россию, около 30% — заменить одно заграничное направление на другое.



Тем временем по многим из несостоявшихся поездок туристы ждут возврата денег.



«А этих средств у компаний нет, поскольку они перевели их зарубежным партнерам, которые уже пустили их в оборот», - пояснил вице-президент РСТ.



В правительстве РФ подтвердили получение обращения представителей турбизнеса и сообщили, что оно будет рассмотрено в установленном порядке.





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