Особый интерес представляет ответ на вопрос «Кому понадобилась та канализация, без которой объект простоял несколько веков?».
Если кто не знает, расскажу – при реставрации Ханского дворца в Бахчисарае сползла в вырытую вдоль нее траншею ливневой канализации стена одного из зданий. Объяснили это просто: думали, что под стеной есть фундамент, а оказалось, что фундамента нет.
«Ничего страшного. Это ошибка проектная», - сказал руководитель дирекции по обслуживанию и развитию учреждений культуры Илья АЛЫМЧЕВ.
Как ничего страшного нет?! В стене уникального объекта культурного наследия трещина появилась с кулак? А что тогда страшное?
Вот мы ведь думаем, что работы на уникальных объектах ведут уникальные специалисты, которые боятся маломальский урон нанести культурному наследию. А оказалось это люди, у которых уже проект неправильный.
И стыдоба на весь мир!
Какие там предпроектные исследования со сканированием объекта и последующим 3D-моделингом – у нас реконструкция ведется по проекту, подписанному еще самим ханом ГИРЕЕМ. А подрядчиком у хана явно была фирма «Меандр».
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