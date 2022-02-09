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Кому понадобилась та канализация, без которой объект простоял несколько веков?

, 12:45 Источник: Аргументы Недели - Крым

Кому понадобилась та канализация, без которой объект простоял несколько веков?

Особый интерес представляет ответ на вопрос «Кому понадобилась та канализация, без которой объект простоял несколько веков?».

Если кто не знает, расскажу – при реставрации Ханского дворца в Бахчисарае сползла в вырытую вдоль нее траншею ливневой канализации стена одного из зданий. Объяснили это просто: думали, что под стеной есть фундамент, а оказалось, что фундамента нет.

«Ничего страшного. Это ошибка проектная», - сказал руководитель дирекции по обслуживанию и развитию учреждений культуры Илья АЛЫМЧЕВ.

Как ничего страшного нет?! В стене уникального объекта культурного наследия трещина появилась с кулак? А что тогда страшное?

Вот мы ведь думаем, что работы на уникальных объектах ведут уникальные специалисты, которые боятся маломальский урон нанести культурному наследию. А оказалось это люди, у которых уже проект неправильный.

И стыдоба на весь мир!

Какие там предпроектные исследования со сканированием объекта и последующим 3D-моделингом – у нас реконструкция ведется по проекту, подписанному еще самим ханом ГИРЕЕМ. А подрядчиком у хана явно была фирма «Меандр».

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