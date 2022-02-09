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9 февраля 2022, 12:45 Источник: Аргументы Недели - Крым

Особый интерес представляет ответ на вопрос «Кому понадобилась та канализация, без которой объект простоял несколько веков?».



Если кто не знает, расскажу – при реставрации Ханского дворца в Бахчисарае сползла в вырытую вдоль нее траншею ливневой канализации стена одного из зданий. Объяснили это просто: думали, что под стеной есть фундамент, а оказалось, что фундамента нет.



«Ничего страшного. Это ошибка проектная», - сказал руководитель дирекции по обслуживанию и развитию учреждений культуры Илья АЛЫМЧЕВ.



Как ничего страшного нет?! В стене уникального объекта культурного наследия трещина появилась с кулак? А что тогда страшное?



Вот мы ведь думаем, что работы на уникальных объектах ведут уникальные специалисты, которые боятся маломальский урон нанести культурному наследию. А оказалось это люди, у которых уже проект неправильный.



И стыдоба на весь мир!



Какие там предпроектные исследования со сканированием объекта и последующим 3D-моделингом – у нас реконструкция ведется по проекту, подписанному еще самим ханом ГИРЕЕМ. А подрядчиком у хана явно была фирма «Меандр».