Генсек ОДКБ назвал угрозой наращивание группировок НАТО у рубежей стран Организации

Аргументы Недели → Общество 13+

9 февраля 2022, 11:34

Войска ОДКБ, MOD Russia/ Globallookpress.com

Североатлантический альянс (НАТО) планомерно наращивает военные группировки рядом с границами стран Организации Договора о коллективной безопасности. Такое заявление в среду, 9 февраля, сделал генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

«На Западе существенное наращивание группировок НАТО на сопредельных территориях, идет милитаризация региона, которая не только создает угрозы Белоруссии и России, но и всей ОДКБ», − значится в обращении чиновника, выступившего на полях конференции Валдайского клуба.

Опасения главы ОДКБ обосновываются сообщениями о массовых перебросках сил НАТО к границам зоны действия ОДКБ. Отметим, 5 февраля стало известно о прибытии дополнительных сил США в Румынию, Польшу и ФРГ. Информацию подтвердил представитель Пентагона Джон Кирби. СМИ позднее сообщили о намерении альянса отправить около 2 тыс. военных в Польшу и еще нескольких тысяч по направлению юго-восточного фланга НАТО.

Помимо Соединённых Штатов на восточный фланг отправят своих военных другие союзники по НАТО, в их числе Великобритания, Франция, Испания, Дания и Нидерланды.

Опасения генсека ОДКБ разделяет военный эксперт Владислав Шурыгин, он назвал серьёзным усилением НАТО в Восточной Европе переброску военных в Румынию, Польшу и ФРГ. Причём техника альянса уже находится в Европе, и надо лишь согласовать переброску «живой силы», что можно сделать в краткие сроки.

Как ранее заявил белорусский политолог Всеволод Шимов, лучшим ответом Российской Федерации на давление Запада будет превращение ОДКБ в аналог Североатлантического альянса.