Кому нужна высотка в частном секторе

Аргументы Недели → Общество 13+

9 февраля 2022, 11:17 Сергей СЕРГЕЕВ

Строительная техника снова приступила к работе

Жители краснодарского микрорайона продолжают бороться с застройщиком, роющим котлован под многоэтажный дом на месте запланированного детского сада. Новое судебное решение в пользу строителей побудило Департамент архитектуры продлить им разрешение на строительство. Жители оспаривают выдачу разрешения в судах, но кто такие граждане супротив интересов крупного бизнеса?





Вот новый поворот

В Краснодаре получила продолжение ситуация вокруг строительства многоэтажного дома с автопарковкой по улице Агрономической, 2/1, которая ранее вроде бы решилась в пользу местных жителей, протестовавших против высотки и настаивавших на строительстве детского сада. Несмотря на то, что срок действия разрешения на строительство спорной «свечки» завершился 7 августа 2021 года, Департамент архитектуры и градостроительства города Краснодара продлил это разрешение компании «Монолит Строй», ссылаясь на решение Советского районного суда, вынесенное в сентябре 2021 года, которое не вступило в законную силу и будет обжаловано в апелляции. Люди стали бить во все колокола, когда на участке возобновилось рытье гигантского котлована. Кроме того, у застройщика внезапно появился дополнительный козырь, позволяющий обойти генплан и градостроительное законодательство вместе взятые. Накануне окончания действия сроков упомянутого разрешения внезапно объявились несколько граждан, называющих себя обманутыми дольщиками так и непостроенного многоэтажного дома. Их теперь направляют в суд, видимо, для того, чтобы в противовес негодованию жителей микрорайона выставить живой щит из граждан, чьи права тоже якобы нарушены. Так сказать, стенка на стенку.

Бизнес против детства

Как мы ранее сообщали в материале «Котлован: почему в Краснодаре бизнес идет против детства», в течение пяти лет в районе краснодарского «Баскет-Холла» жители частного сектора противостоят застройщику, который намерен возвести шестнадцатиэтажный дом на месте, где ранее располагались их хозяйственные постройки и гаражи. Эти строения выделил совхоз своим работникам еще в 1973 году. На протяжении нескольких десятилетий объекты были у людей в пользовании, а значит, спорный участок свободным не был. Люди считают, что в вопросе распределения земли могли быть использованы административные ресурсы прежних лет, и если раньше существовали некие договоренности с ответственными лицами, то сейчас правоохранительным органам было бы нелишним тщательно изучить законность решения этого вопроса.

Как мы отмечали, земельный участок находился в зоне Ж-1.1, предназначенной для индивидуального жилищного строительства, но решением суда его перевели в зону для строительства многоэтажных домов. Однако для этого нужно было соблюсти ряд процедур, предусмотренных земельным законодательством, Правилами землепользования и застройки, в том числе согласовать это со смежными землепользователями, провести публичные слушания. Однако по решению суда 2016 года изменение зоны произошло, миновав все эти обязательные этапы. Местные жители считают, что названный судебный акт нарушил их права. Более того, не были учтены и законные интересы смежных землепользователей, которые вообще не были поставлены в известность о смене функциональной зоны на участке по улице Агрономической, 2/1.

Мы отмечали, что разрешенное судом строительство многоэтажки, по мнению жителей микрорайона, не только нарушает права, но и идет вразрез с Генеральным планом города Краснодара и утвержденными Правилами землепользования и застройки на территории города Краснодара. В истории с продлением разрешения на строительство вызывают вопросы и технические условия подведения коммуникаций, срок действия которых истек два-три года назад.





Суд решил — департамент применил

Заметим, что о продлении разрешения на строительство дома граждане узнали только после того, как на площадке возобновились земляные работы. Именно в этот момент они узнали, что правовым основанием для строителей стало решение Советского районного суда Краснодара от 3 сентября 2021 года, которое городской Департамент архитектуры и градостроительства принял как вступившее в законную силу и на основании которого, пожав плечами, выдал застройщику разрешительный документ.

Решения, принимаемые судами и профильным департаментом администрации Краснодара, вызвали очередную волну общественного возмущения. Именно поэтому в Краснодарский краевой суд через Советский районный суд Краснодара подана апелляционная жалоба с ходатайством о восстановлении процессуального срока, в которой смежный землепользователь — Е. В. Коломийцева — просит восстановить сроки обжалования решения Советского районного суда от 3 сентября 2021 года, а также отменить решение данного суда и отказать застройщику в удовлетворении иска.

Коломийцева говорит о том, что в 2021 году жители микрорайона направляли жалобы в мэрию, губернатору Краснодарского края, в органы прокуратуры. В жалобах указывалось на нарушение строительного и градостроительного законодательства при застройке земельного участка, а также на нарушение требований безопасности при производстве строительных работ и незаконность выданного разрешения на строительство. В итоге на имя одного из жителей микрорайона шестнадцатого ноября прошлого года пришло письмо из городского Департамента архитектуры и градостроительства, в котором сообщалось, что застройщик — ООО «Монолит-Строй» — обращался к ним с заявлением о продлении разрешения на строительство, но ему было отказано. Однако впоследствии срок действия разрешения был продлен во исполнение сентябрьского решения Советского районного суда.

Коломийцева считает, что указанным решением нарушаются ее права как смежного землепользователя и жителя микрорайона. То, что застройщик не осуществил строительство вовремя, не позволяет производить его сейчас. Соответственное продление разрешения на строительство является незаконным.

Рассмотрение данной жалобы состоится в краевом суде четырнадцатого февраля, и на этом заседании планируется присутствие средств массовой информации.





Как очеловечить выгоду

В Первомайском районном суде Краснодара судья Фойгель продолжит рассматривать иск, поданный представителем общественности — Виталием Солонченко к Департаменту по архитектуре и градостроительству города Краснодара о прекращении выданного разрешения на строительство. Третьими лицами в деле выступают застройщик — ООО «Монолит Строй», Департамент по надзору в строительной сфере Краснодарского края и краевой Департамент по архитектуре и градостроительству.

Истец настаивает на незаконности выданного разрешения, потому что, по мнению заявителя, решение Советского районного суда на момент выдачи разрешения не вступило в законную силу. Солонченко отмечает некоторую странность в ходе судебного процесса. Только сейчас в деле стали всплывать новые обстоятельства, которые, по его мнению, направлены на то, чтобы придать намерениям точечных застройщиков облик заботы об интересах неких граждан. На процесс в качестве свидетелей приглашены ранее не проявлявшие никакой активности люди, которые называют себя обманутыми дольщиками «Монолит Строя». Удивительно, что за всё то время, пока строители безуспешно пытались вырыть котлован под фундамент дома и несколько раз меняли свои юридические лица, ни один из предполагаемых дольщиков не заявил о нарушении своих прав. А ведь в данной ситуации такая активность, на наш взгляд, вполне бы укладывалась в логику многолетнего строительного затишья.

Нашим журналистам, заявляющим о своем присутствии на заседании, любопытно узнать причины столь внезапного появления в деле указанных свидетелей. Надеемся, на судебном заседании после предупреждения об уголовной ответственности за дачу ложных показаний обманутые дольщики расскажут, кем и при каких обстоятельствах они были обмануты и почему объявились на горизонте событий только после многолетнего отсутствия строительных работ, к сроку истечения действия разрешения на строительство.

Еще в 2019 году в статье «Вместо школы и детсада — бетонная громадина» наша газета рассказывала о противостоянии местных жителей и арендаторов участка. Уже тогда местные жители массово выходили к воротам стройки, чтобы выразить несогласие и донести до власти свое мнение. «Мы против высоток! Нам нужен детсад!», «Чиновники нас не хотят слышать!» — такими были их лозунги. На защиту интересов жителей становились даже местные казаки. Бизнесмены не были готовы к такому сопротивлению, поэтому свернули работы и вывели со стройплощадки свою технику. Два года участок пустовал. За это время был принят Генеральный план муниципального образования город Краснодар, в котором спорный земельный участок был отнесен к функциональной зоне социальной инфраструктуры объектов образования с планируемым строительством детского сада на 220 мест. Казалось, власти услышали голос народа, ведь появление детского сада удовлетворило бы запросы местных жителей, потому что в непосредственной близости нет детских дошкольных учреждений. Однако, как показала история, ни генплан, ни правила застройки не являются помехой для бизнеса. И, как это было не раз, в один «прекрасный» день на участок прибыла тяжелая строительная техника и возобновилось рытье котлована.

Наша редакция следит за развитием событий, а журналисты будут присутствовать на судебных заседаниях в Краснодарском краевом суде и Первомайском районном суде, чтобы стать свидетелями законных и обоснованных решений.