Суд отклонил иск Жириновского против журналиста Давлетгильдеева, обвинившего политика в домогательствах

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8 февраля 2022, 22:54 Источник: "Газета.ру"

Владимир Жириновский, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский проиграл суд против журналиста Рената Давлетгильдеева и телеканала «Дождь» (признан иноагентом), которые обвинили политика в домогательствах. Об этом сообщил адвокат Давлетгильдеева Дмитрий Пашинский.

Поводом, который заставил парламентария обратиться в суд, стал пост журналиста в Facebook, размещенный еще в 2018 году. Он рассказал, как после финала конкурса «Мисс Россия» его «за руки пытались вывести из здания помощники Жириновского и отвезти с ним в корпоративную сауну ЛДПР».

Поскольку тема домогательств в Госдуме на тот момент была актуальна из-за скандала с другим представителем ЛДПР Леонидом Слуцким, телеканал «Дождь» снял сюжет по мотивам этого поста.

Жириновский просил признать информацию недостоверной, порочащей его честь и достоинство, взыскать с ответчиков по 10 миллионов рублей и обязать их опубликовать опровержение.

Суд рассмотрел дела в отсутствие истца, поскольку ни Жириновский, ни его представитель в заседание не явились.