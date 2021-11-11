Жириновский подал в суд на журналистов, которые обвинили его в домогательствах

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11 ноября 2021, 15:10 Источник: Znak

Владимир Жириновский, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Владимир Жириновский подал в суд на журналиста Рената Давлетгильдеева и телеканал «Дождь» (признан иноагентом) за обвинения его в домогательствах. Лидер ЛДПР требует взыскать с ответчиков по 10 млн рублей.

Поводом, который заставил политика обратиться в суд, стал пост Рената Давлетгильдеева в Facebook, размещенный еще в 2018 году. Журналист рассказал, как после финала конкурса «Мисс Россия» его «за руки пытались вывести из здания помощники Жириновского и отвезти с ним в корпоративную сауну ЛДПР».

Поскольку тема домогательств в Госдуме на тот момент была актуальна из-за скандала с другим представителем ЛДПР Леонидом Слуцким, телеканал «Дождь»* снял сюжет по мотивам этого поста.

В иске Жириновского, который оказался в распоряжении Znak.com, говорится, что распространенные ответчиками сведения «не соответствуют действительности, вызывают сомнения в морально-этических и нравственных качествах истца, что, безусловно, порочит честь, достоинство и деловую репутацию истца».

*Телеканал «Дождь» признан иностранным агентом.

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