Самой привлекательной стала работа политика

Согласно результатам опроса населения специалистами ВЦИОМ, самыми доходной сферой деятельности является политика. Население каждый день видит по телевидению и в Интернете чиновников с благоприятным внешним видом.
Люди полагают, что в политике можно заработать хорошие деньги, так считают в основном мужчины. Мужчин в политике интересует именно зарплата. Молодое поколение парней спешит прорваться туда всеми способами. Женщины не особо тянутся к политической деятельности.
Прежним лидером в перечне доходных профессий была юриспруденция. Теперь юристы стоят за политиками вместе с айтишниками и бизнесменами. Компьютерщики также заняли лидирующие позиции за относительно небольшой период времени. В глазах россиян они добились престижа за 4 года. Далее идут управленцы, представители торговли, строители и силовики. Привлекательность государственной службы постепенно падает. Низкий интерес соискателей работы проявляется к банковской сфере, нефтегазовой системе и медицине.
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