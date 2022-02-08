Депутат Госдумы Горелкин предупредил о новом виде кибермошенничества в Telegram

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8 февраля 2022, 13:01

Telegram, Thomas Trutschel/ globallookpress.com

Кибермошенники разработали новый вид обмана в Telegram. Пользователям приходит уведомление от якобы службы поддержки, которая просит перейти по ссылке для предотвращения блокировки аккаунта. Такое предупреждение сообщил зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, депутат фракции «Единая Россия» Антон Горелкин.

Парламентарий не исключил, что в недалеком будущем дипфейки будут использоваться для распространения вбросов массовой аудитории, манипулирования сознанием при предвыборных кампаниях, например.

Горелкин отметил, что для достоверности мошенники представляются технической поддержкой Telegram. Депутат привёл в сообщении скрин сообщения о секретном чате. «Видимо, расчет был, что я испугаюсь, перейду по ссылке, потом меня попросят ввести пароль и так далее, по классике. Смешно, что мошенники "слились" и удалили чат сразу после того, как я сделал этот скриншот», − пишет депутат. После чего автор напомнил о необходимости соблюдать элементарные правила кибербезопасности.

Накануне издание сообщало, что в работе мессенджера Telegram произошел масштабный сбой.