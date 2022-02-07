Новый сбой произошел в работе мессенджера Telegram

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7 февраля 2022, 13:52 Источник: RT

Telegram, Avishek Das / globallookpress.com

Многие пользователи мессенджера Telegram из нескольких стран мира и России, в том числе, в понедельник, 7 февраля, заявили о сбое в работе соцсети. Подтверждает информацию также сервис Downdetector.

Данные регулятора уточняют, что 36% пользователей столкнулись с проблемами при отправке сообщений. Треть пользователей (33%) обнаружили неполадки в работе приложения. Ещё 32% не могли подключиться к серверу.

Ранее стало известно, что похожие масштабные проблемы наблюдались у пользователей России в конце прошлой недели. Тогда фиксировались неполадки в работе WhatsApp, Instagram и ряда других сервисов.