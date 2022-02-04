Downdetector: пользователи жалуются на работу Вконтакте, Instagram и Telegram

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4 февраля 2022, 19:59

Пользователи соцсетей и мессенджеров в пятницу вечером жалуются не только на работу социальной сети "Вконтакте", но на сбои в работе Instagram и Telegram. О сбоях у соцсетей и операторов связи сообщает ресурс Downdetector.

В пятницу, 4 февраля, проблемы фиксируются у МТС и Ростелекома.

"ВКонтакте" так и тормозит, компания пообещала оперативно возобновить работу социальной сети.