Порошенко ответил Путину на предложение об убежище в России: «Мы разберемся сами здесь, на Украине»

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8 февраля 2022, 09:14 Источник: РБК

Петр Порошенко, фото: Petro Poroshenko/ globallookpress.com

Петр Порошенко оперативно отреагировал на слова Владимира Путина, сказавшего, что Россия может предоставить бывшему президенту Украины убежище по гуманитарным соображениям.

Владимир Путин в понедельник, 7 февраля, после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном на пресс-конференции заявил о готовности РФ предоставить Петру Порошенко политическое убежище. Путин напомнил, что экс-президента Украины обвиняют в госизмене.

Бывший украинский президент в ночь на вторник написал в своем Telegram-канале: "Мы разберемся сами здесь, на Украине" и посоветовал "Владимиру Владимировичу" это осознать.

Порошенко обвинил действующего президента Украины Владимира Зеленского, что тот хочет "сделать подарок Путину", преследуя проевропейскую оппозицию. "Советую Владимиру Александровичу (Зеленскому) прекратить радовать Путина подарками и заняться защитой Украины. И именно туда направить свои усилия", — написал Порошенко.

Украинский политик добавил, что "извечная практика России "заботиться" об украинской политике прекратилась", когда президентом стал он.

Порошенко полагает, что Владимиру Путину необходимо осознать, что украинские политики сами могут решить свои вопросы в своей стране.