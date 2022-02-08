Российский корабль-разведчик подошел на расстояние 20 миль к побережью украинской Одессы

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8 февраля 2022, 08:17

Корабль «Иван Хурс», Ministry of Industry and Trade of the Russian Federation / globallookpress.com

Российский разведывательный корабль подошел на расстояние 20 миль к побережью Одессы. Соответствующую информацию распространила пресс-служба Морской охраны Госпогранслужбы Украины.

Пресс-служба заявила, что некоторое время назад в 20 милях (чуть более 37 километров) от побережья Одессы был замечен корабль-разведчик Черноморского флота РФ «Иван Хурс». За его действиями наблюдало судно украинского Минобороны. Согласно имеющимся сведениям, «Иван Хурс» в территориальные воды соседней страны не заходил.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, политолог Сергей Михеев отметил, что российская армия способна взять Харьков за один день.