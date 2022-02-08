Сайт Avia.pro: Россия перебросила к границе с Украиной самоходные пушки 2С7 «Пион», способные стрелять ядерными снарядами

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8 февраля 2022, 07:49 Источник: Avia.pro

Самоходные пушки 2С7 «Пион», MOD Russia / globallookpress.com

Российская Федерация перебросила к границе с Украиной самоходные пушки 2С7 «Пион», которые способны стрелять ядерными боеприпасами. На это указывается в материале сайта Avia.pro.

Портал отмечает, что жители Белгородской области заметили менее чем в пятнадцати километрах от украинской границы около десяти самоходных артиллерийских установок 2С7 «Пион». Данные пушки в состоянии вести огонь ядерными снарядами. Максимальная дальность стрельбы оружия составляет 47,5 тысячи метров.

Ранее во вторник то же сетевое издание написало, что украинский беспилотник Bayraktar TB2 мог отработать в паре с американским самолетом-разведчиком Boeing RC-135W условные удары по войскам России.