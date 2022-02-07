Минпросвещения РФ проверит информацию об увольнении учительницы из петербуржской гимназии за чтение стихов Хармса

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7 февраля 2022, 18:44 Источник: РИА Новости

школа, фото: pixels.com

Минпросвещения РФ проверит ситуацию с увольнением учительницы из гимназии в Санкт-Петербурге за чтение десятиклассникам стихов Даниила Хармса и Александра Введенского.

«Минпросвещения детально проверит ситуацию, произошедшую с педагогом школы в Санкт-Петербурге»,- отметили в ведомстве.

Кроме того, в городском комитете по образованию, сообщили, что ситуация вокруг увольнения учительницы Серафимы Сапрыкиной, заявившей о давлении школьной администрации из-за чтения стихов «врагов народа» и «пособников фашистов» Александра Введенского и Даниила Хармса, требует спокойной и тщательной проверки.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о необходимости перепроверить информация об увольнении учительницы из Петербурга.