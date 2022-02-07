Минпросвещения РФ проверит информацию об увольнении учительницы из петербуржской гимназии за чтение стихов Хармса

Минпросвещения РФ проверит ситуацию с увольнением учительницы из гимназии в Санкт-Петербурге за чтение десятиклассникам стихов Даниила Хармса и Александра Введенского.
«Минпросвещения детально проверит ситуацию, произошедшую с педагогом школы в Санкт-Петербурге»,- отметили в ведомстве.
Кроме того, в городском комитете по образованию, сообщили, что ситуация вокруг увольнения учительницы Серафимы Сапрыкиной, заявившей о давлении школьной администрации из-за чтения стихов «врагов народа» и «пособников фашистов» Александра Введенского и Даниила Хармса, требует спокойной и тщательной проверки.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о необходимости перепроверить информация об увольнении учительницы из Петербурга.