Песков считает необходимым перепроверить информацию об увольнении учителя из гимназии в Петербурге за стихи Хармса

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7 февраля 2022, 16:53

фото: pixabay.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков считает необходимым перепроверить информация об увольнении из гимназии в Санкт-Петербурге учителя за чтение десятиклассникам стихов Даниила Хармса и Александра Введенского.

Пользователь Facebook Серафима Сапрыкина сообщил, что в конце прошлого года директор гимназии № 168 Центрального района Санкт-Петербурга приказала ей уволиться за чтение ученикам 10 класса стихов Хармса и Введенского.

Журналисты задали Пескову вопрос по этому поводу. Он ответил, чт в настоящее время много неточной или просто лживой информации, что срочно реагировать на нее не совсем правильно, нужно сначала выяснить, так это было или не так это было. "Нужно сначала все-таки все переподтверждать", - полагает официальный представитель Кремля.

В соцсетях обсуждают увольнение из школы учительницы из петербургской гимназии.

"Достаточно сложный" вопрос, нужно ли вообще оценивать школьную программу по литературе с точки зрения патриотичности авторов, Песков переадресовал в Минпросвещения.