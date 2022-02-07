В России выявили 171 905 случаев заражения коронавирусом за сутки

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7 февраля 2022, 11:49

тесты на COVID-19, pixabay.com

В России за минувшие сутки зарегистрировали 171 905 случаев заражения коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

В оперштабе отметили, что за прошедшие 24 часа в РФ с коронавирусной инфекцией госпитализировали 10 843 человека, что на 15% меньше, чем днем ранее.

Уточняется также, что за минувшие сутки на территории Российской Федерации выздоровели 55 683 пациента. Данный показатель на 6,5% меньше, чем в воскресенье, 6 февраля.