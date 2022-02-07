Гинцбург заявил, что иммунитет после COVID-19 плохо защищает от других штаммов

Глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что иммунитет после коронавируса не обладает хорошей защитой от новых штаммов.
По словам Александра Гинцбурга, надолго от возможности заражения коронавирусной инфекцией защищает только вакцинация и бустерная доза препарата против COVID-19.
Напомним, ранее сегодня вирусолог, член-корреспондент РАН Петр Чумаков заявил, что коронавирус эволюционировал и продолжит это делать в определенном направлении. По мнению специалиста, в будущем болезнь станет более заразной, но менее опасной.