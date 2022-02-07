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Юрист Ярмуш поддержала законопроект о защите жилья любыми способами

, 10:33

Юрист Ярмуш поддержала законопроект о защите жилья любыми способами
дверь, pixabay.com

Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш оценила предложение предоставить гражданам право всеми способами защищать свою жизнь, родных и близких от нападения незаконно проникающих в дом лиц.

Мария Ярмуш поддержала поправки, которые позволят россиянам, не боясь ответственности перед судом, защищать себя и своих родных в случае нападения на жилище.

Адвокат в разговоре с RT отметила, что аналогичные законы в настоящий момент действуют на территории некоторых зарубежных государств – собственник квартиры или дома наделен правом применять все необходимые методы самообороны в случае проникновения на жилплощадь посторонних лиц со злыми намерениями.

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