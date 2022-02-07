«Известия»: россиянам могут разрешить любые способы самообороны для защиты своего дома

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7 февраля 2022, 08:34 Источник: Известия

дверь, pixabay.com

Депутаты Госдумы выдвинули предложение разрешить россиянам применять любые способы защиты своей жизни, а также жизни родственников и близких в случае нападения лиц, незаконно проникающих в их дом.

Автором законопроекта является парламентарий от партии ЛДПР Ярослав Нилов, который отметил, что недопустимо сажать на скамью подсудимых человека, который оборонялся от злоумышленника, используя оружие или прочие средства, чтобы защитить свою семью. По мнению законотворцев, россияне также имеют право превысить допустимый уровень самообороны для защиты своего дома или квартиры.

К настоящему моменту документ, в котором содержится соответствующее предложение, отправлен для получения отзыва в правительство и Верховный суд.