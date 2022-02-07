Депутат Госдумы Николай Коломейцев объяснил вред разовых выплат пенсионерам

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7 февраля 2022, 09:10 Источник: URA.RU

фото: pixabay.com

Единовременные выплаты российским пенсионерам ускоряют рост цен. Депутат Государственной думы, первый заместитель председателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев заявил, что рост уровня инфляции необходимо компенсировать дополнительной индексацией пенсий. Парламентарий назвал проблемой разовые выплаты пенсионерам.

Выплачивать дополнительные к пенсиям суммы - ошибка, так как из-за них цены растут быстрее, чем могли бы, - выразил мнение Николай Коломейцев.

Депутат Госдумы со ссылкой на "ряд нобелевских лауреатов", которые считают, что инфляцию можно компенсировать только индексацией по реальным показателям, сказал в беседе с URA.RU: "Если рост инфляции продолжится, только индексация сможет это покрыть".

Парламентарий подчеркнул, что пенсии необходимо индексировать по реальной инфляции, а не по заявленной Росстатом. По словам Коломейцева, деньги для индексации пенсий россиянам заложены в Фонде национального благосостояния.

Депутат Государственной думы РФ Валерий Гартунг прокомментировал сообщения об объединении Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС).