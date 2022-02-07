Western Union прекратит денежные переводы внутри России с 1 апреля

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7 февраля 2022, 09:23 Источник: РБК

фото: pixabay.com

В платежной системе Western Union заявили, что с 1 апреля прекратят внутрироссийские денежные переводы. Связано это с низкой востребованностью продукта.



Данную информацию компания сообщила в письме, отправленном некоторое время назад всем банкам-партнерам. В письме отмечается также, что трансграничные переводы через систему будут осуществлять в прежнем режиме.



Уточняется, что переводы внутри РФ через Western Union прекратятся 31 марта, а 1 апреля не будет возможности получить выплату или возврат.

Ранее сообщалось, что первый в России банк с января 2022 года перевел часть сотрудников на четырехдневную рабочую неделю.