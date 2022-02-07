Western Union прекратит денежные переводы внутри России с 1 апреля

В платежной системе Western Union заявили, что с 1 апреля прекратят внутрироссийские денежные переводы. Связано это с низкой востребованностью продукта.
Данную информацию компания сообщила в письме, отправленном некоторое время назад всем банкам-партнерам. В письме отмечается также, что трансграничные переводы через систему будут осуществлять в прежнем режиме.
Уточняется, что переводы внутри РФ через Western Union прекратятся 31 марта, а 1 апреля не будет возможности получить выплату или возврат.
Ранее сообщалось, что первый в России банк с января 2022 года перевел часть сотрудников на четырехдневную рабочую неделю.