Первый в России банк перевёл часть сотрудников на четырёхдневную рабочую неделю

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3 февраля 2022, 11:20 Источник: РБК

фото: pixabay.com

Первый в России банк с января 2022 года перевёл часть сотрудников на четырёхдневную рабочую неделю.

Об эксперименте Совкомбанка сообщает РБК. В кредитной организации рассказали, что переведены пять процентов ИТ-специалистов, сотрудников других подразделений и даже топ-менеджеры, способные работать на удаленке.

Дистанцинно в ходе эксперимента трудятся сотрудники бэк-офиса банка и дочерней компании «Совкомбанк Технологии».

Управляющий директор Совкомбанка Анна Камбулова отметила, что масштаб эксперимента ограничен, он проводится в коворкинге в одном из отелей в Турции. Поучаствовать в программе можно только один раз, на поездку отводится одна неделя. После возвращения в Россию сотрудник может рассчитывать на сохранение графика. Переход на рабочую неделю с тремя выходными предполагает сохранение уровня зарплаты.