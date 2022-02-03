Первый в России банк перевёл часть сотрудников на четырёхдневную рабочую неделю

Первый в России банк с января 2022 года перевёл часть сотрудников на четырёхдневную рабочую неделю.
Об эксперименте Совкомбанка сообщает РБК. В кредитной организации рассказали, что переведены пять процентов ИТ-специалистов, сотрудников других подразделений и даже топ-менеджеры, способные работать на удаленке.
Дистанцинно в ходе эксперимента трудятся сотрудники бэк-офиса банка и дочерней компании «Совкомбанк Технологии».
Управляющий директор Совкомбанка Анна Камбулова отметила, что масштаб эксперимента ограничен, он проводится в коворкинге в одном из отелей в Турции. Поучаствовать в программе можно только один раз, на поездку отводится одна неделя. После возвращения в Россию сотрудник может рассчитывать на сохранение графика. Переход на рабочую неделю с тремя выходными предполагает сохранение уровня зарплаты.