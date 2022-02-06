Профессор Пшеничная сообщила, что в России наблюдается тенденция к стабилизации ситуации с COVID-19

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6 февраля 2022, 14:55 Источник: Россия 24

тесты на COVID-19, pixabay.com

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная заявила, что в России наблюдается тенденция к стабилизации ситуации с коронавирусом.

Наталья Пшеничная в воскресенье, 6 февраля, обратила внимание на то, что в прошедшие дни на территории Российской Федерации фиксировался бурный рост количества зараженных COVID-19, однако к настоящему моменту наметилась тенденция к стабилизации ситуации.

Специалист Роспотребнадзора также заметила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России "уже приличный".