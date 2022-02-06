В России за сутки зарегистрировали 180 071 случай заражения коронавирусом

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6 февраля 2022, 11:33

тесты на COVID-19, pixabay.com

За минувшие сутки в России зарегистрировали 180 071 случай заражения коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Накануне в оперштабе сообщили о 177 282 заболевших коронавирусной инфекцией на территории Российской Федерации.

За прошедшие 24 часа в стране были выписаны 59 583 выздоровевших человека, а днем ранее – 60 507. За сутки от коронавируса нового типа за сутки скончался 661 пациент. Накануне в России были зафиксированы 714 смертей.