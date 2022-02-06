Вирусолог Альтштейн предупредил, что COVID-19 полностью не покинет человеческую популяцию

Аргументы Недели → Общество 13+

6 февраля 2022, 10:23 Источник: URA.RU

COVID-19, pixabay.com

Вирусолог Анатолий Альтштейн в рамках разговора с журналистами предсказал скорое снижение заболеваемости коронавирусом нового типа в России, однако отметил, что полностью болезнь не исчезнет.

Анатолий Альтштейн отметил, что в мире привились и переболели COVID-19 много людей, вследствие чего "перспективы у вируса плохие". По словам ученого, эпидемия будет идти на спад.

Вирусолог, однако, предупредил, что коронавирусная инфекция полностью не покинет человеческую популяцию. Альтштейн в беседе с URA.RU уточнил, что люди будут продолжать прививаться, но уже не будет состояния пандемии – начнется нормальная жизнь.