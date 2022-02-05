Роспотребнадзор убрал ношение перчаток из перечня мер по борьбе с COVID-19

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5 февраля 2022, 18:31 Источник: ТАСС

Фото: pixabay.com

Ношение перчаток исключили из числа мероприятий, «направленных на разрыв механизма передачи вируса». Это следует из постановления Роспотребрназора, подписанного главным санитарным врачом России Анной Поповой. Текст документа опубликован 5 февраля на официальном портале правовой информации.

Среди мер личной гигиены, призванных обеспечить «разрыв» передачи вируса от человека к человеку, в постановлении остались ношение масок, мытье рук, использование антисептиков и соблюдение социальной дистанции от 1,5 до 2 метров.

В качестве коронавирусных ограничений сохранены также лимит числа участников или отмена массовых мероприятий, применение дистанционных форм работы и обучения, временное закрытие предприятий общепита и розничной торговли за исключением магазинов, реализующих товары первой необходимости.

Напомним, эти же документом отменен 7-дневный карантин для людей, контактировавших с ковидными больными.