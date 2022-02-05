C 6 февраля в России отменят семидневный карантин для контактировавших с больными COVID-19

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5 февраля 2022, 15:45 Источник: "Интерфакс"

Врачи, Aleksander Polyakov/globallook.com

С 6 февраля в России будет отменен недельный карантин для лиц, которые контактировали с больным COVID-19. Соответствующее постановление главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой опубликовано в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.

Как следует из постановления, карантин для контактировавших с ковидными пациентами не понадобится, если у «контактеров» отсутствуют симптомы ОРВИ или коронавируса.

В постановлении также говорится, что переболевших COVID-19 будут выписывать без проведения контрольного ПЦР-теста, если они лечились дольше семи дней. При более ранней выписке тест все же понадобится.

Ранее в четверг Владимир Путин заявил о скорой отмене карантина для лиц, контактировавших с ковидными пациентами.