Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер избран кандидатом в совет директоров «Газпрома»

Бывший канцлер Федеративной Республики Германия Герхард Шрёдер избран кандидатом в состав Совета директоров российской корпорации «Газпром».
В сообщении компании в Telegram перечислены все кандидаты в Совет директоров «Газпрома» Андрей Акимов, Виктор Зубков, Денис Мантуров, Виталий Маркелов, Виктор Мартынов, Владимир Мау, Алексей Миллер, Александр Новак, Михаил Середа, Герхард Шрёдер и Николай Шульгинов.
Избрать членов Совета директоров будет предложено на собрании акционеров компании. Собрание пройдёт 30 июня в Санкт-Петербурге.
Ранее СМИ писали, что казахский миллиардер, зять первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Тимур Кулибаев сохранит за собой пост независимого члена совета директоров «Газпрома».