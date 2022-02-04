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Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер избран кандидатом в совет директоров «Газпрома»

4 февраля 2022, 15:52 Источник: Газпром

Шредер, Медведев, патриарх Кирилл, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com Бывший канцлер Федеративной Республики Германия Герхард Шрёдер избран кандидатом в состав Совета директоров российской корпорации «Газпром». В сообщении компании в Telegram перечислены все кандидаты в Совет директоров «Газпрома» Андрей Акимов, Виктор Зубков, Денис Мантуров, Виталий Маркелов, Виктор Мартынов, Владимир Мау, Алексей Миллер, Александр Новак, Михаил Середа, Герхард Шрёдер и Николай Шульгинов. Избрать членов Совета директоров будет предложено на собрании акционеров компании. Собрание пройдёт 30 июня в Санкт-Петербурге. Ранее СМИ писали, что казахский миллиардер, зять первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Тимур Кулибаев сохранит за собой пост независимого члена совета директоров «Газпрома».

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