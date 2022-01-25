Правительство повторно выдвинуло в совет директоров «Газпрома» зятя Назарбаева миллиардера Кулибаева

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25 января 2022, 19:44 Источник: Правительство РФ

фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Казахский миллиардер, зять первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Тимур Кулибаев сохранит за собой пост независимого члена совета директоров "Газпрома". Правительство РФ выдвинуло в совет директоров публичного акционерного общества "Газпром" для переизбрания на годовом собрании в 2022 году тот же список кандидатов, что и в прошлом году.

Распоряжение кабинета министров за подписью председателя правительства Михаила Мишустина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В совет номинированы председатель правления "Газпромбанка" Андрей Акимов, спецпредставитель президента РФ Виктор Зубков, глава Минпромторга Денис Мантуров, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, вице-премьер Александр Новак, министр энергетики Николай Шульгинов и другие.

В качестве одного из трех независимых директоров в список включён зять Нурсултана Назарбаева, председатель ассоциации Kazenergy Тимур Кулибаев. В списке также - ректор РГУ им. Губкина Виктор Мартынов и ректор РАНХиГС Владимир Мау.

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