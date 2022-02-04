На горячей линии Москвы по коронавирусу сообщили, что повторный ПЦР-тест не проводится с 24 января

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4 февраля 2022, 09:30 Источник: РИА Новости

медик, фото: Sebastian Kahnert/dpa/Global Look Press

В Москве перестали брать повторный тест на новую коронавирусную инфекцию после выздоровления пациента. Об этом рассказали на горячей линии и в нескольких столичных поликлиниках.

Медики уточнили, что в настоящий момент повторный ПЦР-тест после карантина делать не требуется. Врачи отметили, что больничный по коронавирусу закроется автоматически.

На горячей линии города Москвы по коронавирусу один из операторов сообщил, что повторный ПЦР-тест с 24 января не проводится.

Ранее президент России Владимир Путин говорил о возможной скорой отмене карантина для людей, находившихся в контакте с больными COVID-19.