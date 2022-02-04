На горячей линии Москвы по коронавирусу сообщили, что повторный ПЦР-тест не проводится с 24 января

В Москве перестали брать повторный тест на новую коронавирусную инфекцию после выздоровления пациента. Об этом рассказали на горячей линии и в нескольких столичных поликлиниках.
Медики уточнили, что в настоящий момент повторный ПЦР-тест после карантина делать не требуется. Врачи отметили, что больничный по коронавирусу закроется автоматически.
На горячей линии города Москвы по коронавирусу один из операторов сообщил, что повторный ПЦР-тест с 24 января не проводится.
Ранее президент России Владимир Путин говорил о возможной скорой отмене карантина для людей, находившихся в контакте с больными COVID-19.