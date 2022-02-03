Главред RT Маргарита Симоньян поблагодарила власти за запрет вещания Deutsche Welle в России

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3 февраля 2022, 19:31 Источник: Twitter

Маргарита Симоньян, Maksim Konstantinov/globallook.com

Главный редактор RT Маргарита Симоньян поблагодарила власти России за запрет вещания Deutsche Welle на территории РФ. Эта мера, напомним, была принята в ответ на прекращение вещания канала RT DE в Германии.

В своем Twitter-аккаунте Симоньян поделилась публикацией МИД о мерах по ограничению работы германских СМИ, сопроводив ее словами: «Спасибо, родненькая». («Родненькой» Симоньян в своих публикациях в соцсетях часто называет Россию).

Ранее сегодня МИД РФ опубликовал перечень ответных мер в отношении германских СМИ, действующих на территории Российской Федерации, в связи с запретом вещания телеканала RT DE в ФРГ.

Генеральный директор германской телерадиовещательной компании Deutsche Welle, попавшей под запрет, Петер Лимбург назвал эти меры абсурдными и заявил о намерении оспаривать решение российских властей.