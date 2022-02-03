Гендиректор Deutsche Welle Петер Лимбург назвал абсурдным запрет вещания компании в России

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3 февраля 2022, 18:29 Источник: РБК

Петер Лимбург, Malte Ossowski/globallook.com

Генеральный директор германской телерадиовещательной компании Deutsche Welle Петер Лимбург заявил о намерении оспаривать решение российских властей о запрете ее вещания в РФ и закрытии корпункта. Заявление Лимбурга публикует РБК.

«Меры, предпринятые российскими властями, непонятны и представляют собой чрезмерную реакцию. С нами играют так, как средствам массовой информации приходится сталкиваться только с автократиями. Мы официально протестуем против этой абсурдной реакции российского правительства и предпримем юридические действия, чтобы оспорить объявленные меры»,— заявил Лимбург.

Ранее сегодня стало известно, что МИД РФ в ответ на запрет вещания в Германии российского телеканала RT DE объявил о прекращении трансляций на территории России компании Deutsche Welle, а также о закрытии ее корпунктов.

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